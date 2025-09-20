Visite exceptionnelle Crématorium d’Orléans Métropole Saran

Visite exceptionnelle Crématorium d’Orléans Métropole Saran samedi 20 septembre 2025.

Visite exceptionnelle Samedi 20 septembre, 15h00 Crématorium d’Orléans Métropole Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Le crématorium de la Métropole d’Orléans : une opportunité unique de lever le voile sur un équipement moderne au service d’un geste millénaire.

Accueilli par les bénévoles de l’Alternative Funéraire dans le Loiret, accompagné d’un agent de crémation de la Métropole d’Orléans, vous découvrirez l’histoire de la crémation puis explorerez les parties techniques habituellement interdites au public que la Métropole d’Orléans rend exceptionnellement accessibles en toute transparence.

Au-delà des espaces d’accueil des familles que vous connaissez peut-être, nous découvrirons les espaces techniques de ce lieu chargé de sens. Une occasion rare de comprendre le fonctionnement d’un équipement moderne au service d’un geste millénaire.

Cette visite inédite, mêlant histoire, technique et humanité, se clôturera par un moment convivial autour d’un verre de l’amitié.

Crématorium d’Orléans Métropole 1251 Rue de Pimelin, 45770 Saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire Crématorium d’Orléans métropole.

Le crématorium de la Métropole d’Orléans : une opportunité unique de lever le voile sur un équipement moderne au service d’un geste millénaire.

Metropole Orléans