Visite exceptionnelle de la Ferme des orgues – Musique au Musée, Ferme des orgues, Steenwerck

Visite exceptionnelle de la Ferme des orgues – Musique au Musée Mercredi 15 avril, 14h30 Ferme des orgues Nord

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T15:30:00+02:00

La ferme des orgues ouvre ses portes au grand public pour une journée unique!

Lors de cette visite d’environ une heure et demie, vous pourrez :

Découvrir le fonctionnement et l’histoire de chaque orgue.

Écouter leur son authentique grâce à des démonstrations en direct.

Voir les instruments dans la configuration exacte de leur création, tous parfaitement opérationnels.

Cet événement, habituellement réservé aux groupes, est une occasion rare de plonger au cœur d’un endroit exceptionnel. Les places étant limitées, les réservations sont conseillées.

INFOS PRATIQUES

Mercredi 15 avril à 14h30

Tout public || 8 euros

Infos et résa : culture@ca-coeurdeflandre.fr / 03 74 54 00 62

Ferme des orgues 2 rue de l’hollebecque steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 74 54 00 62 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@ca-coeurdeflandre.fr »}] [{« link »: « mailto:culture@ca-coeurdeflandre.fr »}]

Découverte, histoire et démonstration en direct des orgues.