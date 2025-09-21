Visite exceptionnelle de l’ancienne usine de Kervéguen Usine Kerveguen Saint-Joseph

Visite exceptionnelle de l’ancienne usine de Kervéguen Usine Kerveguen Saint-Joseph dimanche 21 septembre 2025.

Visite exceptionnelle de l’ancienne usine de Kervéguen Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Usine Kerveguen La Réunion

Nombre de participants limité à 20 personnes.

Prévoyez des chaussures confortables.

Rendez-vous à la Maison de la Ruralité, 15 minutes avant le début de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T09:30:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T13:30:00

À l’occasion des 240 ans de la Ville de Saint-Joseph, cette visite guidée vous ouvre les portes d’un lieu chargé d’histoire : l’ancienne usine sucrière de Kervéguen. Habituellement fermée au public, elle témoigne de l’héritage industriel du Sud Sauvage, et de son rôle majeur dans la vie économique et sociale de la commune. Une immersion rare dans un patrimoine oublié, le long des berges de rivière Langevin.

Usine Kerveguen 54 Rue Maunier, Saint-Joseph 97480, La Réunion Saint-Joseph 97480 La Réunion La Réunion [{« type »: « email », « value »: « culture@saintjoseph.re »}] L’ancienne sucrerie de Langevin plus communément connue sous le nom de l’usine Kerveguen fut construite à l’initiative de Gabriel LE COAT DE KERVEGUEN et Henry MONTBEL FONTAINE. Située sur l’un des secteurs de l’île le moins doté en usines sucrières, cette usine fut la plus productive du secteur. Il ne reste de ce passé industriel que des vestiges de deux imposantes cheminées carrées.

À l’occasion des 240 ans de la Ville de Saint-Joseph, cette visite guidée vous ouvre les portes d’un lieu chargé d’histoire : l’ancienne usine sucrière de Kervéguen. Habituellement fermée au public,…

Clément Suzanne