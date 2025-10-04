Visite exceptionnelle de l’exposition par François Sagnes Musée Hèbre Rochefort

Visite exceptionnelle de l’exposition par François Sagnes Musée Hèbre Rochefort samedi 4 octobre 2025.

Visite exceptionnelle de l’exposition par François Sagnes

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 11:00:00

fin : 2025-10-04 12:30:00

Date(s) :

2025-10-04

Découvrez l’exposition aux côtés de François Sagnes qui évoquera ses sujets de recherche photographique aussi bien que ses choix techniques.

.

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

English : Special tour of the exhibition by François Sagnes

Discover the exhibition alongside François Sagnes, who will discuss his photographic research topics as well as his technical choices.

German : Außergewöhnlicher Besuch der Ausstellung durch François Sagnes

Entdecken Sie die Ausstellung gemeinsam mit François Sagnes, der sowohl seine fotografischen Forschungsthemen als auch seine technischen Entscheidungen erläutert.

Italiano :

Scoprite la mostra con François Sagnes, che parlerà della sua ricerca fotografica e delle sue scelte tecniche.

Espanol :

Descubra la exposición con François Sagnes, que le hablará de su investigación fotográfica y sus elecciones técnicas.

L’événement Visite exceptionnelle de l’exposition par François Sagnes Rochefort a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme Rochefort Océan