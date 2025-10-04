Visite exceptionnelle de l’exposition par François Sagnes Musée Hèbre Rochefort
Visite exceptionnelle de l’exposition par François Sagnes Musée Hèbre Rochefort samedi 4 octobre 2025.
Visite exceptionnelle de l’exposition par François Sagnes
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime
Découvrez l’exposition aux côtés de François Sagnes qui évoquera ses sujets de recherche photographique aussi bien que ses choix techniques.
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
English : Special tour of the exhibition by François Sagnes
Discover the exhibition alongside François Sagnes, who will discuss his photographic research topics as well as his technical choices.
German : Außergewöhnlicher Besuch der Ausstellung durch François Sagnes
Entdecken Sie die Ausstellung gemeinsam mit François Sagnes, der sowohl seine fotografischen Forschungsthemen als auch seine technischen Entscheidungen erläutert.
Italiano :
Scoprite la mostra con François Sagnes, che parlerà della sua ricerca fotografica e delle sue scelte tecniche.
Espanol :
Descubra la exposición con François Sagnes, que le hablará de su investigación fotográfica y sus elecciones técnicas.
