Visite exceptionnelle de l’herbarium du Jardin botanique de Bordeaux Jardin botanique de Bordeaux Bordeaux samedi 20 septembre 2025.

Jauge limitée à 10 places par créneau. Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Jardin botanique dévoile chaque année des lieux habituellement inaccessibles au public.

Cette année, le jardin botanique vous invite à visiter l’herbarium et vous présente sa collection d’herbiers, l’une des plus importantes de France.

Au total, ce sont environ 480 000 planches (ou exicata) qui sont conservées : elles sont rangées dans des boîtes adaptées, à plat, dans un herbarium. Parmi les herbiers, celui de Cardoze est l’un des plus anciens de France. Confectionné en 1702, il est suivi par celui de Campaigne, en 1735.

Un peu d’histoire

Au XVIIIe siècle, les herbiers apportaient un aperçu de la flore, qu’elle soit locale ou exotique. Les plantes, bien que séchées, servaient en effet de référence et permettaient de recenser les nouvelles espèces. Ces herbiers constituaient de ce fait un support scientifique de choix.

Aujourd’hui, leur intérêt n’est pas moindre puisqu’ils sont des témoins de la biodiversité du passé et permettent de retracer l’histoire évolutive des espèces (évolution de l’aire de répartition et de l’abondance).

Informations pratiques :

Public : Famille, à partir de 12 ans.

Présence d’un adulte obligatoire.

Événement gratuit sur réservation, au 05 56 52 18 77.

Jardin botanique de Bordeaux Esplanade Linné, 33000 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 52 18 77 Le jardin botanique de Bordeaux ne ressemble à aucun autre. Inauguré en 2007, il est innovant par l'architecture de ses bâtiments et la mise en scène du jardin. Pour la visite guidée rendez-vous à l'accueil du jardin botanique.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Mélissa Portes | Jardin botanique de Bordeaux