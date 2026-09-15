Visite exceptionnelle de l’orgue historique Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Visite exceptionnelle de l’orgue historique

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 12:00:00

fin : 2026-10-24 12:45:00

Date(s) :

2026-10-24

À l’occasion de cette journée anniversaire, pénétrez dans les coulisses du grand orgue, joyau de l’art baroque et du savoir-faire des facteurs d’orgue du XVIIe siècle. En compagnie d’un guide-conférencier, vous accéderez exceptionnellement à la soufflerie et au balcon de l’instrument.

En raison de l’exiguïté des lieux et de la fragilité de l’instrument, le nombre de places disponibles est limité. Sur inscription obligatoire au 03 84 40 06 41. .

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Visite exceptionnelle de l’orgue historique

L’événement Visite exceptionnelle de l’orgue historique Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)