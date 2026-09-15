Visite exceptionnelle de l’orgue historique Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains
samedi 24 octobre 2026 · Basilique St Pierre · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Visite exceptionnelle de l’orgue historique
Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 12:00:00
fin : 2026-10-24 12:45:00
Date(s) :
2026-10-24
À l’occasion de cette journée anniversaire, pénétrez dans les coulisses du grand orgue, joyau de l’art baroque et du savoir-faire des facteurs d’orgue du XVIIe siècle. En compagnie d’un guide-conférencier, vous accéderez exceptionnellement à la soufflerie et au balcon de l’instrument.
En raison de l’exiguïté des lieux et de la fragilité de l’instrument, le nombre de places disponibles est limité. Sur inscription obligatoire au 03 84 40 06 41. .
Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
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English : Visite exceptionnelle de l’orgue historique
L’événement Visite exceptionnelle de l’orgue historique Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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