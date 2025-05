Visite exceptionnelle des archives – place Colbert Rochefort, 9 juin 2025 07:00, Rochefort.

Charente-Maritime

Visite exceptionnelle des archives place Colbert Hôtel de ville Rochefort Charente-Maritime

2025-06-09

2025-06-09

2025-06-09

À l’occasion de la semaine internationale des archives, venez découvrir des documents qui inscrivent les habitants dans la mémoire collective, et qui racontent votre histoire…

place Colbert Hôtel de ville

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 66 50 service.archives@agglo-rochefortocean.fr

English : Exceptional visit to the archives

As part of International Archives Week, come and discover the documents that form part of our collective memory and tell your story…

German : Außergewöhnlicher Besuch des Archivs

Entdecken Sie anlässlich der Internationalen Woche der Archive Dokumente, die die Einwohner in das kollektive Gedächtnis einschreiben und Ihre Geschichte erzählen…

Italiano : Visite archives Rochefort Océan

Nell’ambito della Settimana Internazionale degli Archivi, venite a scoprire i documenti che fanno parte della memoria collettiva della popolazione locale e raccontate la vostra storia?

Espanol : Visite archives Rochefort Océan

En el marco de la Semana Internacional de los Archivos, venga a descubrir los documentos que forman parte de la memoria colectiva de la población local y cuente su propia historia..

