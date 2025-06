Visite exceptionnelle des ateliers de fabrication du Calisson d’Aix Confiserie du Roy René Aix-en-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-30T10:00:00 – 2025-07-30T11:30:00

Créée en 1920 à Aix-en-Provence, Le Roy René est une entreprise familiale, spécialisée dans la confection de confiseries provençales. Aujourd’hui centenaire, notre Maison a traversé les époques en perpétuant ses savoir-faire, et la pureté de ses gestes.

Labelisé EPV, le Roy René vous ouvre exceptionnellement les portes de ses ateliers pour découvrir ce savoir-faire, mêlant tradition et innovation.

Sur réservation, limité à 10 personnes par créneau

Créneaux : Les mercredis 2 juillet , 16 juillet, 30 juillet, 13 août, 27 août et 10 septembre 2025 à 10h

Durée : 1h30

Tarif : 15€ par personne

Visite uniquement pour les personnes de + de 10ans (mineurs obligatoirement accompagnés)

Non accessible pour les personnes à mobilité réduite

Nous vous demanderons d’enlever vos bijoux (montres, boucle d’oreilles, bagues …) avant d’entrer dans les ateliers

Merci de porter un pantalon et des chaussures plates et fermées (baskets de préférence)

Confiserie du Roy René 5380 route d'Avignon Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

A l’occasion des 20 ans du Label EPV, la Confiserie du Roy René vous offre exceptionnellement la possibilité de découvrir ses ateliers de fabrication du Calisson d’Aix.

Roy René