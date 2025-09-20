Visite exceptionnelle des combles du musée du Hiéron Musée du Hiéron Paray-le-Monial

Visite exceptionnelle des combles du musée du Hiéron Musée du Hiéron Paray-le-Monial samedi 20 septembre 2025.

Visite exceptionnelle des combles du musée du Hiéron 20 et 21 septembre Musée du Hiéron Saône-et-Loire

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

Suivez le guide et laissez-vous surprendre par la découverte de la charpente métallique du musée du Hiéron, inspirée de la Tour Eiffel. Ce sera aussi l’occasion de prendre de la hauteur pour s’émerveiller devant la richesse du patrimoine architectural parodien avec une vue panoramique depuis les combles. Des départs de visites sont prévus toutes les demi-heures de 10h30 à 12h30, et à 14h30.

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix, 71600 Paray-le-Monial, France Paray-le-Monial 71600 Le Colombier Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385817972 https://www.musee-hieron.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 81 79 72 »}] Réalisé de 1888 à 1893 par l’architecte Noël Bion, le Hiéron est conçu autour du concept de musée eucharistique. L’architecture du bâtiment allie au classicisme du vocabulaire la modernité des techniques constructives, comme l’utilisation de la charpente métallique, conférant à l’édifice un certain éclectisme. De forme triangulaire, il se compose de quatre galeries à éclairage zénithal entourant une salle centrale octogonale. Le portail monumental est inscrit dans une travée composite surmontée d’un fronton cintré brisé à volutes et d’un fronton triangulaire. La grande salle, dite salle des Fastes, abrite trois peintures murales sur toiles marouflées, œuvres d’Hugo d’Alési.

Suivez le guide et laissez-vous surprendre par la découverte de la charpente métallique du musée du Hiéron, inspirée de la Tour Eiffel. Ce sera aussi l’occasion de prendre de la hauteur pour devant à…

© Laurent Chaintreuil