Visite exceptionnelle des réserves Cité internationale de la tapisserie Aubusson

Visite exceptionnelle des réserves 20 et 21 septembre Cité internationale de la tapisserie Creuse

Gratuit. Réservation par téléphone (places limitées).

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Pénétrez dans les coulisses de la conservation grâce à une visite guidée des réserves, habituellement fermées au public. Accompagné par la conservatrice, Alice Bernadac, vous découvrirez des pièces rares et les secrets de leur préservation.

Cité internationale de la tapisserie Rue William Dumazet, 23200 Aubusson, France Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0555666666 https://www.cite-tapisserie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 66 66 66 »}] Le nouveau parcours d’exposition de la Cité internationale de la tapisserie occupe environ 1.200 m2. La scénographie en trois espaces est signée Frédérique Paoletti et Catherine Rouland. Elle est complétée par une plateforme de création contemporaine.

