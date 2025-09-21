VISITE EXCEPTIONNELLE DES RÉSERVES DU MUSÉE PAUL VALÉRY Sète

VISITE EXCEPTIONNELLE DES RÉSERVES DU MUSÉE PAUL VALÉRY Sète dimanche 21 septembre 2025.

VISITE EXCEPTIONNELLE DES RÉSERVES DU MUSÉE PAUL VALÉRY

148 rue François Desnoyer Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

.

148 rue François Desnoyer Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 11 mediationpaulvalery@ville-sete.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement VISITE EXCEPTIONNELLE DES RÉSERVES DU MUSÉE PAUL VALÉRY Sète a été mis à jour le 2025-08-26 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE