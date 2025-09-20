Visite exceptionnelle des vignes cachées de Saint-Ouen ! La Serre Wangari, Maison de l’écologie Saint-Ouen-sur-Seine

Visite exceptionnelle des vignes cachées de Saint-Ouen ! La Serre Wangari, Maison de l’écologie Saint-Ouen-sur-Seine samedi 20 septembre 2025.

Visite exceptionnelle des vignes cachées de Saint-Ouen ! Samedi 20 septembre, 16h00 La Serre Wangari, Maison de l’écologie Seine-Saint-Denis

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

16h : Visite exceptionnelle des vignes cachées de Saint-Ouen ! (Rendez-vous devant l’église Notre-Dame du Rosaire, au 4 rue du Planty, 93400)

17h : Temps d’échange et dégustation du cépage Chardonnay. (à la Serre Wangari, dans le Grand-Parc de Saint-Ouen)

La Serre Wangari, Maison de l’écologie 12 bis rue des Bateliers 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France Maison de l’écologie et de la nature de la ville de Saint-Ouen. ouvert du mardi au vendredi en continu de 12h à 18h et le samedi de 10h à 18h

Visite commentée puis dégustation

DCRP. Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine