Visite exceptionnelle du centre de supervision Île-de-France, Centre de Supervision, Paris
dimanche 20 septembre 2026 · Centre de Supervision · Paris
Informations pratiques
Visite exceptionnelle du centre de supervision Île-de-France Dimanche 20 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00 Centre de Supervision Paris
6 personnes par groupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T09:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00
Venez découvrir un site stratégique habituellement fermé au public.
Véritable tour de contrôle, ce centre assure en temps réel la surveillance, l’analyse et le pilotage des installations. Il joue un rôle essentiel dans la continuité de service et la gestion des incidents.
Encadrés par des professionnels du site, venez découvrir les missions du centre, les outils utilisés ainsi que les enjeux liés à la supervision et à la gestion des données.
Une immersion inédite au cœur d’un dispositif essentiel au quotidien.
Centre de Supervision 173 rue du Faubourg Saint Denis 75010 Paris Paris 75010 Quartier Saint-Vincent-de-Paul Paris Île-de-France
Visite commentée
© IGNATE Nicolas
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