Visite exceptionnelle du château de Promenois Château de Promenois Jouey

Visite exceptionnelle du château de Promenois Samedi 20 septembre, 13h30 Château de Promenois Côte-d’Or

Tarif de l’entrée et de la visite guidée : 8 € | De 15 à 20 ans : 5 € | Gratuit pour les moins de 15 ans.

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Le château privé de Promenois ouvrira exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Profitez d’une visite guidée de l’intérieur du château et d’une visite libre du parc.

Château de Promenois 3 rue du Château, 21230 Jouey Jouey 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Le château et les dépendances du parc sont d’origine Renaissance.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Georg Fankhauser