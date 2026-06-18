visite exceptionnelle du clocher de l’église Notre-Dame-de-Pitié du Croisic, église Notre-Dame-de-Pitié, Le Croisic

Informations pratiques

visite exceptionnelle du clocher de l’église Notre-Dame-de-Pitié du Croisic Dimanche 20 septembre, 14h00 église Notre-Dame-de-Pitié Loire-Atlantique

groupe limité à 10 personnes – réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme au 02 40 23 00 70). Compte-tenu des conditions d’accès, cette visite est réservée uniquement à des personnes valides et aux enfants de 10 ans et plus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite exceptionnelle du clocher de l’église Notre-Dame-de-Pitié toutes les 45 mn. Le public pourra découvrir les cloches, la charpente mais également le magnifique panorama depuis le belvédère

Rendez-vous au pied de l’église face à la librairie – (groupe limité à 10 personnes – départ tous les 45 mn – réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme au 02 40 23 00 70). Compte-tenu des conditions d’accès, cette visite est réservée uniquement à des personnes valides et aux enfants de 10 ans et plus.

église Notre-Dame-de-Pitié rue de l’église 44490 Le Croisic Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Visite exceptionnelle du clocher de l’église Notre-Dame-de-Pitié toutes les 45 mn. Le public pourra découvrir les cloches, la charpente mais également le magnifique panorama depuis le belvédère

photo Ville du Croisic