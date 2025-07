Visite exceptionnelle du moulin de Caussarieu Église Saint-Pierre-ès-Liens de Préchac Préchac

Église Saint-Pierre-ès-Liens de Préchac 17 Place du Premier Août Préchac Gironde

L’association Sud Gironde Patrimoines propose une randonnée suivie d’une visite exceptionnelle du moulin de Caussarieu, entre le château de Cazeneuve et Préchac. Ce moulin, datant du XVème siècle, a conservé toute sa machinerie en bois. Dans cette visite exceptionnelle, vous découvrirez sur trois niveaux, le parcours du céréale jusqu’à sa mouture. En plus, le Ciron a servi de moyen de transport pour le bois. L’histoire des radeliers et des meuniers est indissociable dans les difficultés quotidiennes du passage des radeaux et du fonctionnement du moulin. Des photographies illustreront cette confrontation.

Prévoir des chaussures adaptées et de l’eau. En cas de pluies abondantes la visite sera reportée.

Réservation obligatoire.

L’accessibilité au moulin est déconseillée aux personnes à mobilité réduite.

La durée est d’environ 2 heures. .

