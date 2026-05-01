Visite exceptionnelle du moulin de Caussarieu Église Saint-Pierre-ès-Liens de Préchac Préchac

Préchac

Visite exceptionnelle du moulin de Caussarieu

Église Saint-Pierre-ès-Liens de Préchac Place du Premier Août Préchac Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 11:00:00

Date(s) :

2026-05-17

L’association Sud Gironde Patrimoines propose une randonnée pédestre jusqu’au moulin de Caussarieu. Ce lieu est remarquable par son paysage exceptionnel, les gorges du Ciron où cohabite une biodiversité classée Natura 2000, et , face au moulin de Caussarieu, des vestiges du château du Batan et son moulin à battre la laine. Le moulin de Caussarieu du XVème siècle , a conservé toute sa machinerie en bois. Dans cette visite exceptionnelle, vous découvrirez sur 3 niveaux, le parcours de la céréale jusqu’à sa mouture.

En plus, le Ciron a servi de moyen de transport pour le bois. L’histoire des radeliers et des meuniers est indissociable dans les difficultés quotidiennes du passage des radeaux.

Prévoir des chaussures adaptées et de l’eau. En cas de pluies abondantes la visite sera reportée.

Réservation obligatoire.

L’accessibilité au moulin est déconseillée aux personnes à mobilité réduite. .

Église Saint-Pierre-ès-Liens de Préchac Place du Premier Août Préchac 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 07 99 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite exceptionnelle du moulin de Caussarieu

L’événement Visite exceptionnelle du moulin de Caussarieu Préchac a été mis à jour le 2026-04-30 par La Gironde du Sud