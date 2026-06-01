Visite exceptionnelle du Parc du Château de Luc, un voyage dans le temps, Château de Luc, Luc-sur-Orbieu

Visite exceptionnelle du Parc du Château de Luc, un voyage dans le temps Samedi 6 juin, 11h00 Château de Luc Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Embarquez en famille ou entre amis pour une visite unique dans le parc du Château de Luc, à la découverte des paysages des Corbières et de leurs évolutions au fil des siècles. Admirez son cercle de chênes pluricentenaires et découvrez sa pépinière d’arbres fruitiers, conçue pour s’adapter au changement climatique.

À l’issue de la visite, il est possible de prolonger ce moment convivial par une dégustation de vins, cidres et jus de fruits de la famille Fabre.

Château de Luc 1 Av. Jean Moulin, 11200 Luc-sur-Orbieu Luc-sur-Orbieu 11200 Chateau Aude Occitanie 07 28 12 61 26 http://famillefabre.com Visite guidée du parc du Château de Luc. Parking devant la cave du château, avenue Jean Moulin.

Embarquez en famille ou entre amis pour une visite unique dans le parc du Château de Luc, à la découverte des paysages des Corbières et de leurs évolutions au fil des siècles. Admirez son cercle de …

©famille fabre