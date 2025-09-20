Visite exceptionnelle du site de l’Ermitage Ermitage Agen Agen

Visite exceptionnelle du site de l’Ermitage Ermitage Agen Agen samedi 20 septembre 2025.

Visite exceptionnelle du site de l’Ermitage Samedi 20 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Ermitage Agen Lot-et-Garonne

Gratuit. Places limitées. Déconseillé aux personnes ayant du mal à marcher ou ayant des problèmes cardiaques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Avec ses grottes, son clocher et ses bâtiments faisant corps avec le rocher, l’Ermitage et son coteau font partie du paysage d’Agen !

L’architecture intérieure originale du lycée rappelle que l’histoire du lieu est mêlée, depuis les premiers siècles, à celle de la ville.

À la suite de sainte Foy et de saint Caprais, ermites, moines, pèlerins et promeneurs ont toujours trouvé en ce lieu refuge, ressourcement spirituel et beauté.

Cette visite vous fera découvrir :

Les grottes troglodytiques de l’Ermitage, refuges des premiers chrétiens

La source miraculeuse de Saint-Caprais

L’église de l’Ermitage

Petit bonus : les plus intrépides pourront gravir le clocher de l’église et profiter d’une vue à couper le souffle sur Agen et ses environs.

Ermitage Agen 304 avenue Joseph Amouroux, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Grottes troglodytiques de l’Ermitage, refuge des premiers chrétiens d’Agen et ensuite des ermites petit parking sur place, dans l’enceinte du lycée

Avec ses grottes, son clocher et ses bâtiments faisant corps avec le rocher, l’Ermitage et son coteau font partie du paysage d’Agen !

© Jean-Luc Moreno