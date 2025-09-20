Visite exceptionnelle d’un site historique et hollywoodien… Abbaye royale Saint-Michel Luzé

Visite exceptionnelle d’un site historique et hollywoodien… Abbaye royale Saint-Michel Luzé samedi 20 septembre 2025.

Visite exceptionnelle d’un site historique et hollywoodien… 20 et 21 septembre Abbaye royale Saint-Michel Indre-et-Loire

Tarif adulte : 8 euros / Tarif enfant : 5 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite exceptionnelle (M.H., parc et chemin nature, tombe de Yul Brynner, Salle Yul, Musée des moines, etc.) entrecoupée d’explications passionnantes (art, histoire, monachisme médiéval, biographie et filmographie de Yul Brynner dans le cadre hollywoodien, etc.) proposées par le propriétaire des lieux…

Abbaye royale Saint-Michel Bois-Aubry 37120 Luzé Luzé 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 58 37 11 http://www.abbayedeboisaubry.fr http://www.facebook.com/pages/ABBAYE-DE-BOIS-AUBRY/103914159863 Chef d’œuvre du patrimoine, l’Abbaye royale Saint-Michel de Bois-Aubry (monument historique classé du XIIe siècle) est célèbre pour son architecture romane (XIIe siècle) et gothique (XIVe et XVe siècles), pour son cloître et sa salle capitulaire (chapiteaux, coquille de Saint-Jacques-de-Compostelle, colonne du IIIe siècle) son clocher et sa flèche en pierre, son jubé, sa salle à écho, ses fortifications massives, son histoire mouvementée (Louis XI, Charles VIII et Anne de Bretagne), et enfin, pour son cimetière où reposent les cendres de l’acteur hollywoodien Yul Brynner (Les 7 Mercenaires, Les 10 commandements, Anna et le Roi, Taras Bulba, Anastasia, Salomon et la Reine de Saba, etc.).

Située dans un cadre romantique, l’abbaye est un riche témoin historique du passage de l’idéal érémitique (oratoire dédié à Saint-Michel fondé vers 1110-1120 par l’ermite Robert) à l’esprit cénobitique (Charte de fondation de l’Abbaye datant de 1138 ratifiée par le Seigneur Brice du Chillou), ainsi que de l’organisation de la vie monastique d’autrefois. À la fois soumise à l’autorité de saint Bernard d’Abbeville (Abbaye de la Sainte-Trinité-de-Tiron / Ordre tironien) et à la Règle de saint Benoît, évoquée dans les Cartulaires par les papes Eugène III et Alexandre III, l’abbaye de Bois-Aubry conquit ses lettres royales sous les couronnes de Louis XI et de Charles VIII qui participèrent à sa restauration. Charles de Ronsard (frère du poète) y fut abbé en 1544. Enfin, si l’abbaye fut maintes fois malmenée au cours des siècles (guerre de Cent Ans, brigandages, Guerres de religion, Révolution française, etc.) elle fut fort heureusement classée au titre des monument historiques en 1944.

Venez découvrir les nombreux et passionnants secrets (art, histoire, Yul Brynner, ordre tironien, salle à écho, clocher, fortifications, chemin nature, etc.) que renferme cette abbaye du XIIe siècle.

MOG