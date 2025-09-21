Visite exceptionnelle en mer du port de Brest Quai Georges Lombard – Port de commerce – 29200 Brest Brest

Visite exceptionnelle en mer du port de Brest Dimanche 21 septembre, 09h30 Quai Georges Lombard – Port de commerce – 29200 Brest Finistère

Places limitées (dont 5 places PMR) – Inscription obligatoire / Merci de vous présenter 20 minutes avant le départ prévu à 9h30, Quai Georges Lombard / Tarifs : 10 € (18 ans et +) / 5 € (entre 10 et 17 ans) / Gratuit (9 ans et -).

Embarquez pour une visite en mer exceptionnelle du port de commerce de Brest

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et pour célébrer les 160 ans du port de commerce de Brest, cette sortie inédite vous permettra de découvrir le port comme vous ne l’avez jamais vu : depuis la rade en observant ses infrastructures clés, son activité actuelle et ses grands projets tournés vers l’avenir, à bord du bateau « Le Brestoa ».

Au programme :

Navigation au plus près des quais et terminaux

Commentaires en direct sur l’histoire, les métiers et les enjeux du port

Un moment privilégié pour mieux comprendre le rôle stratégique de Brest dans le développement maritime et industriel de la région

Nous serons ravis de vous accueillir à bord pour célébrer ensemble cet anniversaire symbolique.

La visite pourra être annulée en cas d’intempéries ou de conditions défavorables.

L’équipe BrestPort Community

Mathieu Le Gall