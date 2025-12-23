Visite exceptionnelle inédit le chantier de la cathédrale Saint-Vincent Place Saint-Vincent Chalon-sur-Saône

Visite exceptionnelle inédit le chantier de la cathédrale Saint-Vincent

Visite à deux voix par Christelle MORIN-DUFOIX, cheffe de projet Ville d’Art et d’Histoire et Laure De Raeve, architecte du patrimoine, agence 2BDM, maître d’œuvre du chantier.

En partenariat avec l’agence 2BDM Architectes

Édifiée du XIe au XIXe siècle lors de huit chantiers successifs, la cathédrale Saint-Vincent a été fermée au public de mars 2024 à octobre 2025 pour un vaste chantier de restauration, sous la direction de Frédéric Didier, Architecte en chef des Monuments Historiques, et de son agence 2BDM.

Après la nef, le transept et le chœur, ce sont désormais la sacristie, la salle capitulaire et les chapelles qui font l’objet de travaux, et ce jusqu’en 2027. Christelle Morin-Dufoix, Cheffe de projet Ville d’Art et d’Histoire et Laure De Raeve, Architecte du patrimoine, en charge, sous la direction de Frédéric Didier, du chantier de la cathédrale de Chalon-sur-Saône, vous proposent une visite inédite afin de comprendre les enjeux passés et à venir de ce projet et les moyens de sa mise en œuvre.

Visite sur réservation uniquement au 03 85 93 15 98 (places limitées).

Il est conseillé de retirer son billet à l’Espace patrimoine. .

