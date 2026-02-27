Visite exceptionnelle inédit l’espace des arts, une architecture brutaliste ? Chalon-sur-Saône

Visite exceptionnelle inédit l’espace des arts, une architecture brutaliste ?

5 bis, avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Visite flash d’une durée de 30 minutes pour découvrir l’architecture du bâtiment.

En partenariat avec le festival Chefs Op’ en lumière et l’Espace des Arts.

Dans le cadre du festival chefs op’ et alors que le film The brutalist a remporté un vif succès en 2024, le service Animation du patrimoine propose une courte visite (30 minutes) afin de répondre à une question l’Espace des Arts (le bâtiment comprend d’ailleurs à la fois l’ancienne maison de la culture et la maison des sports, si on est précis) correspond t-il à l’architecture brutaliste ? D’abord c’est quoi le brutalisme ?

Pour obtenir la réponse, rendez-vous le 07/03/2026 !

Un grand merci à l’équipe de l’Espace des Arts pour son accueil sur site.

Sur réservation uniquement au 03 85 93 15 98 (places limitées).

Il est conseillé de retirer son billet à l’Espace patrimoine. .

