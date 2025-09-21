Visite exceptionnelle : Présentation de graffitis inédits issus du camp de Drancy et de l’ancienne prison Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Visite exceptionnelle : Présentation de graffitis inédits issus du camp de Drancy et de l’ancienne prison Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy dimanche 21 septembre 2025.

Le Mémorial de la Shoah à Drancy vous invite à découvrir une sélection rare de graffitis réalisés par des internés avant leur déportation. Une médiatrice du musée vous présentera l’histoire de ces inscriptions, retracera le parcours de certains internés et apportera un éclairage sur leur quotidien au sein du camp de Drancy. Cette visite sera également l’occasion d’explorer le travail de l’artiste plasticien français Chemsedine Herriche, auteur d’une fresque installée face à la cité de la Muette. Son œuvre rend hommage à la mémoire des lieux et fait écho aux différents messages laissés par les internés.

Pour les volontaires, une visite inédite de la prison du camp de Drancy sera proposée en fin de séance.

Attention : l’endroit, situé dans la cité de la Muette, est très exigüe et petit. Il ne peut être montré qu’à tour de rôle et à des personnes en bonne forme physique.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025.

Le dimanche 21 septembre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit Tout public.

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112 Av. Jean Jaurès 93700 Drancy

