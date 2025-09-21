Visite exceptionnelle – présentation de graffitis inédits issus du camp de Drancy et de l’ancienne prison Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Visite exceptionnelle – présentation de graffitis inédits issus du camp de Drancy et de l’ancienne prison Dimanche 21 septembre, 10h30, 14h30 Mémorial de la Shoah de Drancy Seine-Saint-Denis

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Le Mémorial de la Shoah à Drancy vous invite à découvrir une sélection rare de graffitis réalisés par des internés avant leur déportation. Une médiatrice du musée vous présentera l’histoire de ces inscriptions, retracera le parcours de certains internés et apportera un éclairage sur leur quotidien au sein du camp de Drancy. Cette visite sera également l’occasion d’explorer le travail de l’artiste plasticien français Chemsedine Herriche, auteur d’une fresque installée face à la Cité de la Muette. Son œuvre rend hommage à la mémoire des lieux et fait écho aux différents messages laissés par les internés.

Pour les volontaires, une visite inédite de la prison du camp de Drancy sera proposée en fin de séance. Attention : l’endroit, situé dans la Cité de la Muette, est très exigu et petit. Il ne peut être montré qu’à tour de rôles et à des personnes en bonne forme physique.

Entre mars 1942 et août 1944, environ 64 000 des 76 000 juifs déportés de France sont passés par Drancy. À nouveau habitée depuis 1948, la Cité de la Muette a vu se construire peu à peu la mémoire du camp de Drancy : pose de plaques commémoratives, érection d’un monument du souvenir, classement des bâtiments au titre des monuments historiques depuis 2001. Construit sur un terrain cédé gracieusement par la mairie de Drancy, ce mémorial offre une vue panoramique sur la Cité de la Muette. Il s’articule sur 5 niveaux : une salle de conférence au sous-sol, des espaces d’accueil au rez-de-chaussée et des salles pédagogiques.

Une exposition permanente à laquelle ont contribué le documentariste Patrick Rotman et la réalisatrice Delphine Gleize, retrace l’histoire et le fonctionnement du camp, ainsi que la vie quotidienne des internés. Complémentaire du Mémorial de la Shoah de Paris, le Mémorial de la Shoah à Drancy est un lieu de médiation entre le site de l’ancien camp et le public, un lieu d’histoire et de transmission. Il permet au public de mieux connaître l’histoire de la Cité de la Muette et notamment le rôle central du camp de Drancy dans l’exclusion des Juifs de France pendant la Seconde Guerre mondiale et dans la mise en œuvre de la « Solution finale » par les nazis en France, avec la complicité du gouvernement de Vichy. En transports en commun

Métro Ligne 5 – arrêt Bobigny Pablo Picasso puis bus 251 arrêt « Place du 19 mars 1962 »

RER B Le Bourget, puis bus 143

Bus 143 arrêt Square de la Libération.

Bus 151, 251, 551 et 684 arrêt Place du 19 mars 1962

En voiture

Parking du marché : avenue Jean-Jaurès

Le parking est gratuit pendant 2h avec un disque de stationnement.

Etablissement accessible pour les personnes à mobilité réduite.

Ouvert du dimanche au jeudi, de 10h à 18h.

Fermé vendredi et samedi.

Fermetures annuelles : le 11 novembre, le 25 décembre, le 1er janvier, le 1er mai, le 14 juillet.

Fermetures certains jours de fêtes juives

Une fois par mois, une navette gratuite est organisée depuis Paris en fonction de la programmation.

Visite commentée

Graffitis-Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France