Informations pratiques

Montigny-sur-Aube

Visite exceptionnelle privée des intérieurs et déjeuner

2 Rue de l’Église Montigny-sur-Aube Côte-d’Or

Tarif : 48 – 48 – 48 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 11:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-12 2026-09-19

C’est une visite exceptionnelle privée des intérieurs du château par la propriétaire qui vous contera son histoire à travers différentes pièces du château salle de chasse, petit salon, grand salon et salle à manger . La visite commencera à 11h précises et durera environ une heure. Le rendez-vous est fixé à 10H45 au château pour vous accueillir. A la suite de la visite privée, vous déjeunerez à la ferme-auberge dans l’orangerie ou en terrasse. Vous dégusterez notre coffret fraîcheur concocté avec les produits de nos vergers-potagers. Il se compose de trois plats salés (dont un chaud) et un plat sucré pour en faire un véritable repas. La visite se fera en français. Le nombre minimum de participants est de 6 personnes et le nombre maximum est de 18 personnes. Après le déjeuner, vous pourrez continuer votre visite libre (avec audio-guide) dans les extérieurs du domaine pour découvrir les vergers-potagers, le parc, la chapelle renaissance et les expositions. .

2 Rue de l’Église Montigny-sur-Aube 21520 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Visite exceptionnelle privée des intérieurs et déjeuner

L’événement Visite exceptionnelle privée des intérieurs et déjeuner Montigny-sur-Aube a été mis à jour le 2026-08-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)