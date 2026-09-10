Visite exclusive de la Brasserie Georges, La Brasserie Georges, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · La Brasserie Georges · Lyon
Informations pratiques
Visite exclusive de la Brasserie Georges 19 et 20 septembre La Brasserie Georges Rhône
Places limitées – Réservation obligatoire sur place dès 8h45 (premier arrivé, premier servi). Aucune demande ni réservation préalable n’est prise en compte, que ce soit par téléphone ou par courriel. Places limitées à 4 par personne.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Les 190 ans de la Georges.
Pour célébrer près de deux siècles d’histoire, la Brasserie Georges vous ouvre ses coulisses. Parcourez la grande salle et nos espaces souterrains, découvrez notre microbrasserie et explorez nos cuisines en pleine effervescence.
Les inscriptions se feront exclusivement sur place, à partir de 8h45 le jour même. Visites guidées toutes les 15 minutes par groupe de 20 personnes maximum à partir de 9h00. Dernier départ à 11h00.
La Brasserie Georges 30 cours de verdun 69002 Lyon Lyon 69002 Perrache Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Les 190 ans de la Georges.
©Alain RICO
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