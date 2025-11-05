Visite exclusive de la Fromagerie de Gilley Gilley – Agence MORTEAU Gilley

Visite exclusive de la Fromagerie de Gilley Gilley – Agence MORTEAU Gilley mercredi 5 novembre 2025.

Invitation à la Visite de la Fromagerie de Gilley Découvrez les Secrets du Fromage et l’Univers de l’Agroalimentaire ! Le mercredi 5 novembre 2025, à 9h25, nous vous convions à la visite d’une fromagerie artisanale pour une durée d’1 heure. Accompagné par des passionnés, découvrez les mystères de la fabrication, de l’affinage et de la vente des fromages en boutique tout au long de votre parcours. Places Limitées : inscription obligatoire sur cet évènement ! Ne manquez pas cette occasion pour déc

Gilley – Agence MORTEAU 25650 Gilley Gilley 25650 Doubs Bourgogne – Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/514988 »}]

