Visite exclusive des remparts privés du château de Saint-Malo Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo

Visite exclusive des remparts privés du château de Saint-Malo

Esplanade Saint-Vincent Départ de l’Office de Tourisme Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 17:00:00

fin : 2026-05-16 18:30:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-16 2026-05-30 2026-06-27

Construits du 15ème au 18ème siècle, découvrez la face cachée des remparts privés du château de Saint-Malo leur histoire, leur construction et leur système défensif lors d’une visite guidée avec une guide conférencière. Lors de l’accès exceptionnel sur ces remparts réaménagés par Vauban et Garangeau, profitez d’un panorama imprenable sur la Cité corsaire et la baie de Saint-Malo.

Groupe limité à 16 personnes, sur réservation. Visite en français. Durée de la visite: 1h30 Visite réservée aux plus de 15 ans

Parcours non accessible aux personnes à mobilité réduite et aux mineurs de moins de 15 ans, au vu de la caractéristique des lieux.

Les animaux ne sont pas admis. Ces visites sont réservées aux individuels.

Réservation obligatoire ci-dessous (bouton Réservez ) puis rubrique Visites guidées de l’Office de Tourisme et auprès de nos bureaux d’information touristique (dans la limite des places disponibles). .

Esplanade Saint-Vincent Départ de l’Office de Tourisme Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 825 13 52 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite exclusive des remparts privés du château de Saint-Malo Saint-Malo a été mis à jour le 2026-02-16 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel