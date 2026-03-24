VISITE EXPÉRIENCE ART ET VIN

13 rue de la république Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Visite-dégustation à deux voix avec un médiateur culturel et un vigneron

Samedi 4 avril 2026 à 11h15

Et si l’on goûtait un vin comme on regarde une œuvre d’art ?

Visite-dégustation à deux voix avec un médiateur culturel et un vigneron

Samedi 4 avril 2026 à 11h15

Et si l’on goûtait un vin comme on regarde une œuvre d’art ?

Pensé comme une prolongation sensible de la visite d’exposition, cet atelier propose une dégustation guidée autour de vins du territoire choisis spécialement en lien avec des œuvres présentées.

Réservé aux adultes.

Samedi 4 avril 2026 à 11h15

Ce tarif comprend l’entrée au centre d’art.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

13 rue de la république Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : VISITE EXPÉRIENCE ART ET VIN

Two-way tasting tour with a cultural mediator and a winemaker

Saturday, April 4, 2026 at 11:15 a.m

What if we tasted wine the way we look at a work of art?

L’événement VISITE EXPÉRIENCE ART ET VIN Montpellier a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 OT MONTPELLIER