VISITE EXPÉRIENCE ART ET VIN Montpellier
VISITE EXPÉRIENCE ART ET VIN Montpellier samedi 4 avril 2026.
VISITE EXPÉRIENCE ART ET VIN
13 rue de la république Montpellier Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Visite-dégustation à deux voix avec un médiateur culturel et un vigneron
Samedi 4 avril 2026 à 11h15
Et si l’on goûtait un vin comme on regarde une œuvre d’art ?
Visite-dégustation à deux voix avec un médiateur culturel et un vigneron
Samedi 4 avril 2026 à 11h15
Et si l’on goûtait un vin comme on regarde une œuvre d’art ?
Pensé comme une prolongation sensible de la visite d’exposition, cet atelier propose une dégustation guidée autour de vins du territoire choisis spécialement en lien avec des œuvres présentées.
Réservé aux adultes.
Samedi 4 avril 2026 à 11h15
Ce tarif comprend l’entrée au centre d’art.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
13 rue de la république Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English : VISITE EXPÉRIENCE ART ET VIN
Two-way tasting tour with a cultural mediator and a winemaker
Saturday, April 4, 2026 at 11:15 a.m
What if we tasted wine the way we look at a work of art?
L’événement VISITE EXPÉRIENCE ART ET VIN Montpellier a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 OT MONTPELLIER