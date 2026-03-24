VISITE EXPÉRIENCE ATELIER MODÈLE VIVANT Montpellier
VISITE EXPÉRIENCE ATELIER MODÈLE VIVANT Montpellier dimanche 12 avril 2026.
VISITE EXPÉRIENCE ATELIER MODÈLE VIVANT
13 rue de la république Montpellier Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Visite expérience Atelier Modèle Vivant
Dimanche 12 avril 2026 17:00
Au cœur des salles d’exposition, cet atelier invite à explorer la représentation du corps, ses proportions et ses volumes.
Visite expérience Atelier Modèle Vivant
Dimanche 12 avril 2026 17:00
Au cœur des salles d’exposition, cet atelier invite à explorer la représentation du corps, ses proportions et ses volumes. .
13 rue de la république Montpellier 34000 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : VISITE EXPÉRIENCE ATELIER MODÈLE VIVANT
Experience visit: Atelier Modèle Vivant
Sunday, April 12, 2026 17:00
In the heart of the exhibition rooms, this workshop invites you to explore the representation of the body, its proportions and volumes.
L’événement VISITE EXPÉRIENCE ATELIER MODÈLE VIVANT Montpellier a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 OT MONTPELLIER