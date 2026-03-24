VISITE EXPÉRIENCE ATELIER MODÈLE VIVANT

13 rue de la république Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Visite expérience Atelier Modèle Vivant

Dimanche 12 avril 2026 17:00

Au cœur des salles d’exposition, cet atelier invite à explorer la représentation du corps, ses proportions et ses volumes.

Visite expérience Atelier Modèle Vivant

Dimanche 12 avril 2026 17:00

Au cœur des salles d’exposition, cet atelier invite à explorer la représentation du corps, ses proportions et ses volumes. .

13 rue de la république Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : VISITE EXPÉRIENCE ATELIER MODÈLE VIVANT

Experience visit: Atelier Modèle Vivant

Sunday, April 12, 2026 17:00

In the heart of the exhibition rooms, this workshop invites you to explore the representation of the body, its proportions and volumes.

L’événement VISITE EXPÉRIENCE ATELIER MODÈLE VIVANT Montpellier a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 OT MONTPELLIER