Visite expérience mieux-être : Musée de la Marine Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) PARIS

Dans le cadre du Mois Parisien de la Santé Mentale

Le Centre Social Annie Fratellini vous invite à venir vivre une expérience sensorielle et méditative au sein du Musée de la Marine…

Lors de cette visite-expérience, co-construite avec l’AP-HP et des arts-thérapeutes, chaque arrêt invite à un temps calme au musée, favorisant le mieux-être.

Explorez des techniques de relaxation employées par des coureurs au large, laissez-vous porter par le bruit des vagues, plongez dans vos souvenirs olfactifs…

Une expérience sensorielle et méditative au sein du Musée de la Marine !

Le jeudi 02 avril 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit sous condition

3€ + adhésion au Centre Social (2 euros par an). Réservation obligatoire : https://claje.aniapp.fr/activites/sorties/visite-guidee-du-musee-de-la-marine

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-02T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-02T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-02T14:00:00+02:00_2026-04-02T16:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) 36 quai de la Rapée 75012 PARIS

https://claje.asso.fr/ +33143405214 villiot@claje.asso.fr https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini-61566708579358/ https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini-61566708579358/



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