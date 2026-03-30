Visite expérience mieux-être : Musée de la Marine Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) PARIS
Visite expérience mieux-être : Musée de la Marine Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) PARIS jeudi 2 avril 2026.
Dans le cadre du Mois Parisien de la Santé Mentale
Le Centre Social Annie Fratellini vous invite à venir vivre une expérience sensorielle et méditative au sein du Musée de la Marine…
Lors de cette visite-expérience, co-construite avec l’AP-HP et des arts-thérapeutes, chaque arrêt invite à un temps calme au musée, favorisant le mieux-être.
Explorez des techniques de relaxation employées par des coureurs au large, laissez-vous porter par le bruit des vagues, plongez dans vos souvenirs olfactifs…
Une expérience sensorielle et méditative au sein du Musée de la Marine !
Le jeudi 02 avril 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit sous condition
3€ + adhésion au Centre Social (2 euros par an). Réservation obligatoire : https://claje.aniapp.fr/activites/sorties/visite-guidee-du-musee-de-la-marine
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-02T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-02T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-02T14:00:00+02:00_2026-04-02T16:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) 36 quai de la Rapée 75012 PARIS
https://claje.asso.fr/ +33143405214 villiot@claje.asso.fr https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini-61566708579358/ https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini-61566708579358/
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Tatiana Eva-Marie & Michael Valeanu en concert Cool jazz for quiet dreams 38Riv Jazz Club Paris 30 mars 2026
- Inclusiv’Sportival – 2ème édition : l’événement dédié à l’inclusion par le sport Auberge MIJE Fourcy Paris 30 mars 2026
- Exposition collective – Silences The Muisca Gallery Paris 30 mars 2026
- Conférence – 1776-2026 : Le bicentenaire de la Révolution américaine, au coeur des débats (politiques) sur le roman national états-unien Université Ouverte – Université Paris Cité Paris 30 mars 2026
- Conférence – 1776-2026 : Le bicentenaire de la Révolution américaine, au coeur des débats (politiques) sur le roman national états-unien Université Ouverte – Université Paris Cité Paris 30 mars 2026