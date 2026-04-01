Visite expérientielle à la ferme de Kerguelen Légumes Project Saint-Pol-de-Léon

Visite expérientielle à la ferme de Kerguelen

Légumes Project Ferme de Kerguelen Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:30:00

fin : 2026-04-28 12:00:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-17 2026-04-21 2026-04-24 2026-04-28

Une immersion sensorielle et pédagogique au cœur du vivant.

Seul, à deux, entre amis ou en famille, plongez dans une aventure unique à la Ferme de Kerguelen, à Saint-Pol-de-Léon !

Michèle, guide passionnée et cofondatrice du lieu avec son mari Joseph, vous ouvre les portes de leur ferme et de leur maison d’interprétation des légumes, pédagogique et innovante Légumes Project. Ce parcours ludique et éducatif, conçu au cœur de la campagne léonarde, met en lumière les liens profonds entre sol, biodiversité, alimentation et santé.

L’expérience, d’1h30 environ, débute dans les champs maraîchers, cultivés en bio et agro biologie, où vous découvrirez le rôle essentiel des sols vivants et de la biodiversité dans la qualité de notre alimentation. Puis, cap sur l’espace muséographié un lieu vivant et interactif, mêlant animations, jeux, dégustations de légumes de saison et vidéos immersives adaptées à tous les âges.

Ici, on apprend en s’amusant, on goûte, on explore… et on repart avec un regard neuf sur ce qui nous nourrit.

Et pour finir en beauté une surprise gourmande et sensorielle vous attend pour prolonger l’expérience !

Réservation obligatoire par téléphone avec paiement sur place, ou en ligne. .

Légumes Project Ferme de Kerguelen Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 23 73 67 05

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English : Visite expérientielle à la ferme de Kerguelen

L’événement Visite expérientielle à la ferme de Kerguelen Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-03-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX