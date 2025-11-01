Visite Explorateurs en herbe Fougerolles-Saint-Valbert

Parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Début : 2025-11-01 15:00:00

fin : 2025-11-01 17:00:00

2025-11-01

Equipé de tout le nécessaire du parfait explorateur (loupe, pincettes, boîte à insectes …), partez à la découverte du petit peuple caché de nos forêts.

Dissimulées sous les feuilles, enfouies dans le sol, cachées dans les anfractuosités d’un rocher ou d’une vieille souche, la forêt fourmille de millier de petites bêtes que vous découvrirez en compagnie de notre guide.

RDV à 15h au chalet d’accueil situé au centre du parc (pour s’y rendre, emprunter l’entrée Blanzey accessible à partir du centre de Fougerolles. Compter 20 min à pieds pour se rendre au chalet depuis l’entrée).

Durée de l’animation 2h

Tarifs 5 € / personne (gratuit pour les moins de 3 ans)

Tarif famille 12 €

Entrée du parc incluse dans le tarif.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou au 03 84 40 06 41. .

Parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

