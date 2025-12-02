Visite Explorez l’histoire du musée Hèbre Musée Hèbre Rochefort
Visite Explorez l’histoire du musée Hèbre Musée Hèbre Rochefort mardi 2 décembre 2025.
Visite Explorez l’histoire du musée Hèbre
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 15:00:00
fin : 2025-12-02 16:30:00
Date(s) :
2025-12-02
À la découverte de l’histoire du musée Hèbre.
.
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
English : Visit: Explore the history of the Hèbre Museum
Discovering the history of the Hèbre Museum.
German : Besichtigung: Entdecken Sie die Geschichte des Musée Hèbre
Entdecken Sie die Geschichte des Musée Hèbre.
Italiano :
Scoprite la storia del Musée Hèbre.
Espanol :
Descubra la historia del Museo Hèbre.
L’événement Visite Explorez l’histoire du musée Hèbre Rochefort a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan