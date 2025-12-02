Visite Explorez l’histoire du musée Hèbre Musée Hèbre Rochefort

Visite Explorez l’histoire du musée Hèbre

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 15:00:00

fin : 2025-12-02 16:30:00

Date(s) :

2025-12-02

À la découverte de l’histoire du musée Hèbre.

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

English : Visit: Explore the history of the Hèbre Museum

Discovering the history of the Hèbre Museum.

German : Besichtigung: Entdecken Sie die Geschichte des Musée Hèbre

Entdecken Sie die Geschichte des Musée Hèbre.

Italiano :

Scoprite la storia del Musée Hèbre.

Espanol :

Descubra la historia del Museo Hèbre.

