Visite exposition « 1945 : la Liberté retrouvée » Dimanche 21 septembre, 10h00 Office tourisme Val d’Oronaye – Larche Alpes-de-Haute-Provence

1945 : La Liberté retrouvée

Les combats de l’Ubayette

Hiver 1944 – Printemps 1945

A l’occasion du 80 ème anniversaire de la Libération, cette exposition évoque la fin des combats de la Seconde

Guerre mondiale dans notre département. Si celui-ci apparaît libéré depuis août 1944, une petite zone frontalière avec l’Italie demeure contrôlée par les troupes germano-italiennes au niveau du col de Larche.

Dès l’automne 1944, les unités de la nouvelle Armée française font face à ces adversaires aguerris qui occupent les crêtes et les cols alpins de Tende au Petit Saint-Bernard alors que les troupes alliées débarquées en Provence foncent vers la trouée de Belfort.

C’est au printemps 1945 que les troupes françaises mènent des opérations importantes afin de dégager les passages vers l’Italie. Mais, seule la dernière attaque dirigée sur le col de Larche (l’opération « Laure ») conduite du 22 au 26 avril, aboutit au contrôle de la zone et au rejet des troupes ennemies en Italie. Les forts sont pris et, le 26 avril, les chasseurs du 24 ème bataillon de chasseurs alpins atteignent le col. Dès lors, le département est entièrement libéré. Le lendemain, les soldats français progressent en Italie par le Val Stura, le 2 mai 1945 c’est capitulation italienne.

Au total, les villages de l’Ubayette furent quasiment détruits et l’armée des Alpes compta 1 500 tués, disparus ou blessés.

Exposition consacrée à la seconde bataille des Alpes, les combats de l'Ubayette, Hiver 1944-Printemps 1945, la destruction des villages et leur reconstruction sont évoquées par des photographies d'époque

1945 : La Liberté retrouvée

Maurice Passemard – Archives départementales 04 –