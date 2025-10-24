Visite, exposition, balade et dégustation – Braastad de la vigne au verre Maison Braastad Mainxe-Gondeville

5€ – Gratuit -18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-24T10:00:00+01:00 – 2025-10-24T11:00:00+01:00

Fin : 2025-10-26T16:00:00+01:00 – 2025-10-26T17:00:00+01:00

Partez pour une immersion unique au cœur de notre maison : découvrez son histoire et ses secrets, visitez la distillerie accompagnée d’un cocktail, les chais de vieillissement, et savourez une dégustation de deux cognacs, d’un pineau et d’une liqueur crème de cognac. En complément, profitez d’une balade gratuite dans les vignes avec Trotzride et d’une pause gourmande avec le foodtruck Timonier Pizza. Nouveauté 2025, une rencontre artistique avec Audrey Sedano, autrice de BD charentaise, présente pour une exposition et une séance de dédicaces au chai.

Organisé dans le cadre de la 3ème édition du festival Ban de la distillation. Programme sur https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme

Maison Braastad 29 quai ile Madame, Jarnac Mainxe-Gondeville 16200 Gondeville Charente Nouvelle-Aquitaine https://www.destination-cognac.com/oenotourisme/le-cognac/visites-des-maisons-de-negoce-distilleries-et-proprietes-viticoles/cognac-braastad/ https://braastad.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme »}] [{« link »: « https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme »}]

