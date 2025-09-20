visite exposition des Chartreux à l’écomusée Ecomusée de Saint Julien en Beauchene Saint-Julien-en-Beauchêne

visite exposition des Chartreux à l’écomusée Ecomusée de Saint Julien en Beauchene Saint-Julien-en-Beauchêne samedi 20 septembre 2025.

visite exposition des Chartreux à l’écomusée 20 et 21 septembre Ecomusée de Saint Julien en Beauchene Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

exposition « la chartreuse de Durbon »

Ecomusée de Saint Julien en Beauchene route de Durbon 05140 Saint-Julien-en-Beauchêne Saint-Julien-en-Beauchêne 05140 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492581645 https://www.saintjulienenbeauchene.fr Ecomusée centre village, près de l’Eglise

Journées européennes du patrimoine 2025