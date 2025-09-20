Visite, exposition et atelier kapla au Galet Le galet Reyrieux

Visite, exposition et atelier kapla au Galet Le galet Reyrieux samedi 20 septembre 2025.

Programme détaillé de la journée sur legalet.reyrieux.fr

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

L’équipe de l’Espace Culturel Le Galet vous propose une visite guidée du lieu, ainsi qu’une exposition avec un retour en images sur sa construction, sur les machines, les rouages et les mécanismes. L’après-midi, un atelier Kapla vous permettra de vous initier en famille à la construction d’un monument XXL ! Programme détaillé de la journée sur legalet.reyrieux.fr. Durée de la visite : 1h environ. Départ toutes les heures.

Organisé par le service culture de la Ville de Reyrieux, en partenariat avec la MJC le trait d’Union.

Le galet Rue du collège, 01600 Reyrieux Reyrieux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474089281 http://www.reyrieux.fr Le Galet est une salle de spectacle originale et très moderne construite en 2013. Un lieu dédié au spectacle vivant, artistes professionnels, associations locales, pensé par Etienne Mégard architecte à Chatillon sur Chalaronne. Cet édifice hors du commune, entièrement en bois, héberge une salle de spectacle très compacte et modulable, avec une surface de 400 m² lorsque le gradin est replié. Facilement accessible, à 30 km au nord de Lyon. Autoroute A46 direction Paris / sortie n°2 Trévoux

