Visite, exposition et concert à la chapelle Saint Georges rue Bellevue Fain-lès-Moutiers

Informations pratiques

Fain-lès-Moutiers

Visite, exposition et concert à la chapelle Saint Georges

rue Bellevue Chapelle Saint Georges Fain-lès-Moutiers Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

A l’occasion des journées du patrimoine, la chapelle Saint Georges du 12 ° siècle à Saint Just est ouverte à la visite du public. Elle est située en haut du plateau et domine toute la vallée de l’Auxois permettant la vue d’un superbe panorama.

Elle abrite l’exposition des œuvres des habitants de Fain les Moutiers dessin, photos , sculptures, broderies .

Le chœur Offenbach de Montbard animera le vernissage du 18 septembre à 18H

Avec un Extrait de la comédie musicale Pinocchio et des négrospirituals et chants africains.

Le 19 septembre Sœur Catherine contera à 16 h et le groupe On chante ici de Saint Denis ( 93) viendra vous régaler des chants du monde et d’ici à 17h .

rue Bellevue Chapelle Saint Georges Fain-lès-Moutiers 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 10 90 30 jpetident@orange.fr

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English : Visite, exposition et concert à la chapelle Saint Georges

L’événement Visite, exposition et concert à la chapelle Saint Georges Fain-lès-Moutiers a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Montbardois | 2*