Visite, exposition et concert Temple protestant Foussais-Payré

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite du temple

Construit en 1843, ce temple, avec son fronton à la grecque, est bien dans le style des bâtiments publics de l’époque.

Sur ce fronton, l’inscription «culte évangélique» rappelle les divisions du XIXe, suite au Concordat, entre réformés évangéliques et réformés libéraux.

L’intérieur est sobre : au centre la chaire et la table avec bible et croix nue ; aux murs, des versets bibliques.

A gauche, une salle qui fut une école de 1855 à 1882.

A droite, la maison de l’instituteur, puis du concierge.

En 2025, exposition sur Marie.

Dimanche 21 – 15h30 : concert d’Atout Chœur de Foussais-Payré et de Courant d’Air de Secondigny : Début à 15h30 dans l’église, déambulation vers le temple et suite du concert à 16h30 au temple.

Philippe Berlose