Visite, exposition et divertissements à la salle des fêtes ! Salle des fêtes de Savères Savères

Visite, exposition et divertissements à la salle des fêtes ! Dimanche 21 septembre, 14h30 Salle des fêtes de Savères Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Journées du patrimoine à Savères !

14h30 : Ouverture et présentation de l’exposition sur le patrimoine de Savères.

15h30 : Visite guidée des extérieurs de l’église et du château.

Tout au long de l’après-midi :

Exposition

Projection d’un film réalisé par les habitants sur l’histoire du village

Mise à disposition de jeux en bois.

Salle des fêtes de Savères, 31370 Savères, Haute-Garonne, Occitanie

© Médiathèque Savères