Visite Exposition La cuisine… par le menu Médiathèque Pierre FANLAC Périgueux

Visite Exposition La cuisine… par le menu

Médiathèque Pierre FANLAC 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Une exposition qui met à l’honneur un patrimoine aussi rare qu’appétissant les menus conservés dans les fonds patrimoniaux de la médiathèque, qui rassemblent plusieurs centaines de menus anciens, formant un véritable panorama de la gastronomie française des XIXe et XXe siècles. Témoins éphémères d’un art de vivre et de savoir-faire culinaires, ces documents racontent à leur manière l’histoire du goût, des arts de la table et de la société. Du banquet officiel au dîner familial, du grand restaurant étoilé à la cuisine de bistrot, chaque menu évoque une époque, un style, une émotion. .

Médiathèque Pierre FANLAC 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

English : Visite Exposition La cuisine… par le menu

L’événement Visite Exposition La cuisine… par le menu Périgueux a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Communal de Périgueux