LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Partez à la découverte de l’exposition avec les membres de l’association TRAM.E.

Les membres de l’association TRAM.E vous proposent une visite commentée de l’exposition consacrée au travail de Natacha Sansoz.

L’occasion de découvrir l’univers de l’artiste, son approche de la laine à travers les pratiques artisanales et les savoir-faire collectés dans les Pyrénées et à l’étranger.

Cette rencontre permettra également de mieux comprendre le rôle de La Colporteuse, personnage central de sa résidence itinérante, et les enjeux culturels et sociaux qui traversent la filière laine.

> Offert par la Maison du Parc national et de la vallée. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

English :

Discover the exhibition with members of the TRAM.E. association.

Members of the TRAM.E association offer a guided tour of the exhibition devoted to the work of Natacha Sansoz.

An opportunity to discover the artist?s world, her approach to wool through craft practices and know-how collected in the Pyrenees and abroad.

The meeting will also provide an opportunity to better understand the role of La Colporteuse, the central character of her itinerant residency, and the cultural and social issues at stake in the wool industry.

German :

Gehen Sie mit den Mitgliedern des Vereins TRAM.E auf Entdeckungsreise durch die Ausstellung.

Die Mitglieder des Vereins TRAM.E bieten Ihnen eine kommentierte Führung durch die Ausstellung über die Arbeit von Natacha Sansoz an.

Sie haben die Gelegenheit, die Welt der Künstlerin und ihren Umgang mit Wolle anhand von handwerklichen Praktiken und Know-how, das sie in den Pyrenäen und im Ausland gesammelt hat, zu entdecken.

Das Treffen bietet auch Gelegenheit, die Rolle der Colporteuse, der zentralen Figur ihrer Wanderresidenz, und die kulturellen und sozialen Herausforderungen der Wollbranche besser zu verstehen.

Italiano :

Esplorate la mostra con i membri dell’associazione TRAM.E.

I membri dell’associazione TRAM.E propongono una visita guidata alla mostra dedicata all’opera di Natacha Sansoz.

È un’occasione per scoprire il mondo dell’artista e il suo approccio alla lana attraverso le pratiche artigianali e le competenze raccolte nei Pirenei e all’estero.

Sarà anche l’occasione per comprendere meglio il ruolo de La Colporteuse, il personaggio centrale della sua residenza itinerante, e le questioni culturali e sociali che riguardano l’industria della lana.

Espanol :

Explore la exposición con los miembros de la asociación TRAM.E.

Los miembros de la asociación TRAM.E ofrecen una visita guiada a la exposición dedicada a la obra de Natacha Sansoz.

Es una oportunidad para descubrir el universo de la artista y su acercamiento a la lana a través de prácticas y técnicas artesanales recogidas en los Pirineos y en el extranjero.

También será la ocasión de comprender mejor el papel de La Colporteuse, personaje central de su residencia itinerante, y las cuestiones culturales y sociales que afectan a la industria de la lana.

