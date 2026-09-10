Visite-exposition sur Voltaire et l’affaire Calas, Maison Calas, Toulouse

Informations pratiques

Visite-exposition sur Voltaire et l’affaire Calas 19 et 20 septembre Maison Calas Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Maison de Jean Calas

C’est dans cette maison que fut retrouvé le corps de Marc-Antoine Calas. Cet événement marqua le début de l’affaire Calas, qui conduisit Voltaire à prendre la défense de Jean Calas et à publier son célèbre Traité sur la tolérance.

Maison Calas 50 rue des Filatiers, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie La maison du marchand Jean Calas est le lieu où son fils Marc Antoine fut retrouvé pendu le soir du 13 octobre 1761. Jean Calas, protestant, fut jugé et condamné à mort pour avoir tué son fils, qui aurait voulu se convertir au catholicisme. Il fut roué vif et brûlé le 10 mars 1762, alors qu’il clamait son innocence.

Voltaire s’empara de l’affaire et publia en 1763 son « Traité sur la tolérance ». Le 4 juin 1764, un édit du Conseil du roi annula les arrêts du Parlement de Toulouse. Le 9 mars 1765, trois ans après son exécution, Jean Calas et sa famille furent définitivement réhabilités par une assemblée de quatre-vingts juges et par le Conseil du roi.

En tant que lieu de mémoire, la maison Calas tend à devenir un symbole de tolérance et de laïcité. L’édifice a été inscrit au titre des Monuments historiques en 1980. Métro Esquirol ou Bus Carmes.

Maison de Jean Calas

©GAT