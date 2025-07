VISITE EXPOSITION « UN TEMPS DE MAMMOUTH » avenue de bénabarre Aurignac

VISITE EXPOSITION « UN TEMPS DE MAMMOUTH »

avenue de bénabarre MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac Haute-Garonne

Début : 2025-07-15 16:00:00

2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

L’exposition révèle les toutes dernières avancées des connaissances scientifiques sur le mammouth.

Partez à la découverte des mammouths en participant à la visite commentée de l’exposition temporaire.

Visite de 45 mn Tout public

Visite comprise dans le billet d’entrée 4 .

avenue de bénabarre MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com

The exhibition reveals the latest advances in scientific knowledge about the mammoth.

Die Ausstellung enthüllt die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Mammut.

La mostra rivela gli ultimi progressi delle conoscenze scientifiche sul mammut.

La exposición revela los últimos avances en los conocimientos científicos sobre el mamut.

