visite expositions et atelier Groupe de Recherches Archéologiques de la Loire, Maison Passé Présent, Saint-Just-Saint-Rambert

Informations pratiques

visite expositions et atelier Groupe de Recherches Archéologiques de la Loire 19 et 20 septembre Maison Passé Présent Loire

gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette année le GRAL déploie trois pôles d’animations :

1. Exposition permanente : Le Forez, toute une histoire ; archéologie et histoire d’un territoire

En 2026, notre exposition permanente a été complètement remodelée. Elle dévoile nos travaux de recherche ainsi que le matériel collecté, sur le territoire ligérien, dans une muséographie moderne, actualisée, et ludique.

Le GRAL est une association dont les buts sont : étude et protection du patrimoine. Son domaine de recherche s’articule autour de trois axes : archéologie, patrimoine bâti et souterrains. L’exposition permet de découvrir la vie des habitants qui ont peuplé notre région au travers de photographies, de plans et d’objets archéologiques issus des sondages et prospections effectués, par le GRAL, dans le cadre de la carte archéologique de la Loire.

2. Exposition temporaire : Saint-Just Saint-Rambert, 7000 ans d’histoire

Intégrée à la muséographie précédente, elle présentera pour 2 ans l’exposition « Saint-Just Saint-Rambert, 7000 ans d’histoire ».

Le territoire de Saint-Just Saint-Rambert se révèle une entité au patrimoine d’une grande richesse depuis le Néolithique avec une flagrance à l’époque gallo-romaine. Les périodes médiévale et moderne conservent encore de magnifiques vestiges. Des publications et des expositions permettent aux pontrambertois, et plus largement aux foréziens, de prendre conscience de leur histoire aux profondes racines.

3. Ateliers enfants/Adultes

Deux villae ont été mises en évidence sur le territoire rambertois. La réalisation d’une petite mosaïque permet d’évoquer ces découvertes réalisées par le GRAL.

Maison Passé Présent 8 rue de simiane de montchal 42170 Saint Just Rambert Saint-Just-Saint-Rambert 42170 Saint-Rambert-sur-Loire Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0608452408 https://www.archeogral-loire.asso.fr Le GRAL est une association dont les buts sont : l’étude et la protection du patrimoine. Son domaine de recherche s’articule autour de trois axes : archéologie, patrimoine bâti et souterrain.

L’ exposition permet de découvrir la vie des habitants qui ont peuplé notre région au travers de photographies, de reconstitutions et d’objets archéologiques issus des sondages et prospections effectués, par le GRAL, dans le cadre de la carte archéologique de la Loire.

Exposition temporaire : moudre et broyer

Le lourd labeur de nos ancêtres afin d’obtenir les matières premières nécessaires à leur alimentation était de moudre les céréales au moyen de meules à bras.

Des panneaux et du mobiliers (meules à grains, moulin à sel, broyeurs…) agrémenteront cette thématique.

Moudre et broyer : atelier

Des ateliers seront proposés aux petits comme aux grands. Après avoir moulu et concassé les différents ingrédients, il faudra faire un mélange savamment élaboré par Apicius (cuisinier romain du Ier siècle de notre ère) et présenté dans son ouvrage « Archéologie Forézienne/Exposition

Le GRAL est une association dont les buts sont : l’étude et la protection du patrimoine. Son domaine de recherche s’articule autour de trois axes : archéologie, patrimoine bâti et souterrain.

L’ exposition permet de découvrir la vie des habitants qui ont peuplé notre région au travers de photographies, de reconstitutions et d’objets archéologiques issus des sondages et prospections effectués, par le GRAL, dans le cadre de la carte archéologique de la Loire.

Exposition temporaire : moudre et broyer

Le lourd labeur de nos ancêtres afin d’obtenir les matières premières nécessaires à leur alimentation était de moudre les céréales au moyen de meules à bras.

Des panneaux et du mobiliers (meules à grains, moulin à sel, broyeurs…) agrémenteront cette thématique.

Moudre et broyer : atelier

Des ateliers seront proposés aux petits comme aux grands. Après avoir moulu et concassé les différents ingrédients, il faudra faire un mélange savamment élaboré par Apicius (cuisinier romain du Ier siècle de notre ère) et présenté dans son ouvrage « De re Coquinaria » : le sel aux épices.» : le sel aux épices. Libre et gratuite

Cette année le GRAL déploie trois pôles d’animations :

©Ministère de la Culture