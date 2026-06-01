Visite – expositions – pâture eco pédagogique la p’tite mormal, La p’tite mormal, Vendegies-au-Bois

Visite – expositions – pâture eco pédagogique la p’tite mormal Samedi 6 juin, 09h00, 15h30 La p’tite mormal Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T04:30:00+02:00

Expositions nature – exposition artiste et créateurs – troc de plantes – randonnées – visite libre et accompagnée du lieu.

La p’tite mormal Vendegies au bois Vendegies-au-Bois 59218 Nord Hauts-de-France 0674466515 https://www.facebook.com/share/1GxZZyF5jy/ Pâture éco-pédagogique : potager – mare – verger – cabane – nichoirs – prairie fleurie – refuge LPO Se garer en centre village où au cimetière (à 300 mètres de la pâture) : remonter en direction de poix du nord.

Expositions nature – exposition artiste et créateurs – troc de plantes – randonnées – visite libre et accompagnée du lieu.

©romaincarpentier