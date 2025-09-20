Visite express Collégiale Saint-Georges Pithiviers

Visite express Collégiale Saint-Georges Pithiviers samedi 20 septembre 2025.

Visite express Samedi 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Collégiale Saint-Georges Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Découvrez en 30 minutes l’histoire fascinante de la collégiale Saint-Georges, érigée par Dame Héloïse. Admirez son architecture remarquable et laissez-vous transporter à travers les siècles, au cœur d’un lieu riche en patrimoine et en émotions. Une visite rapide, intense et captivante, parfaite pour les curieux souhaitant explorer l’art et l’histoire locale sans perdre de temps.

Collégiale Saint-Georges 1 rue Abbé-Regnard, 45300 Pithiviers Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 30 50 02 »}]

Découvrez en 30 minutes l’histoire fascinante de la collégiale Saint-Georges, érigée par Dame Héloïse. Admirez son architecture remarquable et laissez-vous transporter à travers les siècles, au cœur…

DTMC / Office de Tourisme du Grand Pithiverais