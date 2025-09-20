Visite express de la cour haute Hôtel Lallemant Bourges
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00
Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00
Visite express de la cour Haute de l’Hôtel Lallemant
RDV 2 rue de l’Hôtel Lallemant
durée 30 mn
Samedi à 10h, 11h, 14h et 15h
Sans inscription
Hôtel Lallemant 5 rue de l’Hôtel-Lallemant, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 70 23 57 http://www.ville-bourges.fr/musees L’hôtel Lallemant qui abrite aujourd’hui un musée est un édifice remarquable de la 1ère Renaissance française. Construit entre 1497 et 1506, cet édifice présente un décor sculpté italianisant particulièrement précoce.
Direction Musées Patrimoine Historique, ville de Bourges